Кинолог Голубев: зимой сохраняется опасность заражения блох для собак

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Опасность заражения собак блохами сохраняется и зимой, поэтому животных необходимо круглогодично обрабатывать от этих насекомых и клещей. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Он уточнил, что риск в холодное время года значительно меньше, чем в весенне-летний период. Тем не менее отменять профилактические мероприятия не стоит.

"Вы можете не давать, например, питомцу таблетки от клещей, а пользоваться только спреями или каплями на холку. Дело в том, что встретиться с этими насекомыми можно на улице: например, гуляя рядом с теплотрассами", – сказал эксперт в беседе с Агентством "Москва".

По его словам, зачастую в таких местах остается прошлогодняя листва и трава, в которой могут находиться насекомые. Гуляя там, собака может подцепить спящего клеща, а уже тепло дома приведет к его активизации.

Помимо этого, блохи могут встретиться и в подъезде. Например, отметил Голубев, хозяин животного может принести их домой на обуви или одежде. Также теплая зима способствует пробуждению насекомых в парках, лесах и на проталинах.

Домашних питомцев также призывают не забывать вакцинировать. Например, кошек прививают от панлейкопении, а собак, в свою очередь, – от бешенства. Особенно в частном секторе.

Вакцинировать питомцев также необходимо для безопасности человека, поскольку общение с животными может быть опасно. Питомцы могут болеть лептоспирозом, чумой и бешенством.