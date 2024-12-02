Эксперт Донник: важность вакцинации заключается в здоровье питомцев

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Вакцинация важна не только для людей, но и для домашних питомцев. Она необходима для их здоровья, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на профессора кафедры инфекционных и незаразных болезней Уральского ГАУ, академика РАН Ирину Донник.

"Кошек вообще прививают от панлейкопении – это типа чумки у кошек. Но с кошками меньше проблем. Там, главное, их обрабатывать на антигельминты и от блох. А собак 100% нужно от бешенства прививать. Особенно в частном секторе", – объяснила она.

По словам специалиста, вакцинировать питомцев также необходимо для безопасности человека, поскольку общение с животными может быть опасно. Питомцы могут болеть лептоспирозом, чумой и бешенством, отметила эксперт.

Как добавила Донник, есть регионы, где распространен лептоспироз. Переносчиками являются комары. Поэтому необходимо вести календарь прививок домашних животных, заключила она.

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