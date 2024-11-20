Минфин предложил освободить все ветеринарные услуги от НДС

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Министерство финансов России предложило расширить льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) на все ветеринарные услуги государственных и коммерческих клиник. Соответствующее предложение было внесено в проект поправок ко второму чтению законопроекта "О внесении изменений в главу 22 части второй Налогового кодекса РФ", сказано на сайте ведомства.

На данный момент льгота действует лишь в отношении ветеринарных услуг, финансируемых из бюджета. В случае одобрения поправка примет законную силу через месяц после опубликования закона, но не раньше первого числа очередного налогового периода по НДС, уточнили в министерстве.

Ранее депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработали и внесли законопроект, которым предлагается установить налоговый вычет за проведенные профилактические, диагностические и лечебные мероприятия домашним питомцам, а также за приобретенные для них лекарства.

Авторы инициативы отметили, что некоторые владельцы домашних животных сталкиваются с большими тратами при их лечении и прохождении ежегодной вакцинации. При этом возвращать налоговый вычет в ЛДПР предложили только тем россиянам, чьи питомцы зарегистрированы. Такая мера позволит стимулировать регистрацию собак.

В России также могут начать присваивать домашним животным идентификационные номера. Хозяева должны будут информировать об этом федеральную государственную информационную систему (ФГИС) в области ветеринарии.

