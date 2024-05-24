Депутаты ЛДПР предложили ввести налоговый вычет на лечение домашних животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработали законопроект, которым предлагается установить налоговый вычет за проведенные профилактические, диагностические и лечебные мероприятия домашним питомцам, а также за приобретенные для них лекарства. Об этом сообщает RT.

Авторы инициативы отметили, что некоторые владельцы домашних животных сталкиваются с большими тратами при их лечении и прохождении ежегодной вакцинации.

"Данные услуги даже в государственных ветеринарных клиниках платные. В этой связи потребность налогоплательщиков получить налоговый вычет за лечение животных и оказанные им ветеринарные услуги довольно насущная", – следует из текста пояснительной записки.

При этом возвращать налоговый вычет в ЛДПР предложили только тем россиянам, чьи питомцы зарегистрированы, отметил депутат партии Евгений Марков. По его мнению, такая мера позволит стимулировать регистрацию собак.

Законопроект планируют внести в Госдуму 24 мая.

Ранее ветеринар Сергей Середа напомнил о необходимости вакцинации собак от бешенства весной. Он отметил, что бешенством болеют не только животные, но и люди. Специалист также рекомендовал не пренебрегать основным комплексом вакцин от других заболеваний.

