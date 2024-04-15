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15 апреля, 10:18

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"Известия": препарат "Бравекто" исчез из ветеринарных аптек

Препарат "Бравекто" исчез из ветеринарных аптек

Фото: depositphotos/SergPoznanskiy

В РФ наблюдается дефицит американского средства от блох и клещей "Бравекто". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на собаководов, ветеринаров и руководителей приютов.

По информации издания, препарат ветеринарного назначения еще доступен на маркетплейсах, однако врачи предупреждают, что при покупке можно столкнуться с подделкой.

Представители Россельхознадзора уточнили, что поставки "Бравекто" в РФ были прекращены еще в 2022 году. В свою очередь, Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей связывает возникший дефицит с изменениями в регулировании.

В статье подчеркивается, что аналогов препарату в России пока нет. При этом имеются средства от блох и клещей с другим действующим веществом. Однако, как утверждают эксперты, после их применения побочные эффекты возникают чаще.

В настоящее время в РФ также нельзя найти препарат "Симпарик", который похож на "Бравекто".

На фоне сложившейся ситуации приюты начали скупать профилактические капли "Инспектор", "Барс" и "Селафорт".

Прошлым летом россияне пожаловались на исчезновение зарубежных ветпрепаратов. Тогда некоторые эксперты спрогнозировали острый дефицит. Однако в Минсельхозе эти опасения не подтвердили.

В июле ведомство заявляло, что обстановка с обеспечением лекарственными препаратами ветеринарного назначения в России остается стабильной.

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