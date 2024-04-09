Ветеринары рассказали, какой корм подходит кошкам

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Выбор недорогого корма, который, вероятно, будет низкого качества, может негативно повлиять на здоровье почек, зубной эмали и физическую активность животного. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на ветеринаров.

Эксперты уточнили, что питомцам, как и людям, необходимо сбалансированное питание, содержащее правильные пропорции белков, углеводов, жиров и витаминов. В связи с этим ветеринары предупредили хозяев животных о некоторых аспектах при выборе корма. Если питомцу покупается готовый корм из магазина, в таком случае лучше не давать ему дополнительно домашнюю еду, поскольку это может привести к перееданию и ожирению питомца.

При этом специалисты заявили, что нет однозначного ответа, какой корм больше подходит для животного, – сухой или влажный.

"Вы можете кормить своего питомца только сухим кормом или комбинировать его с влажным – главное, чтобы оба вида корма были от одного производителя", – предупредили эксперты.

Ветеринары указали и на то, что у сухого корма есть много преимуществ. Например, он полезен для здоровья зубов (очищает их во время жевания) и для пищеварения из-за высокого содержания клетчатки. Однако, по их словам, такой вид корма является более калорийным, поэтому при выборе дневной нормы кормления питомца лучше изучить рекомендации производителя на упаковке.

"Если вы кормите питомца исключительно сухим кормом, убедитесь, что у него всегда есть доступ к свежей питьевой воде", – заявили эксперты.

Ранее заведующая Красногвардейской ветеринарной клиникой Вера Земская рассказала, что лишний вес может негативно сказаться на здоровье питомцев, в том числе привести к проблемам с сердцем и диабету. Также избыточный вес не только ухудшает подвижность четвероногих, но и увеличивает нагрузку на суставы, поэтому они могут столкнуться с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

