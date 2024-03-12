Россиянам рассказали, по каким причинам чаще всего обращаются к ветеринарам

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Владельцы собак чаще всего обращаются к ветеринарам по вопросам дерматологии (41%) и гастроэнтерологии (34%), а хозяева кошек сталкиваются с заболеваниями мочевыделительной системы (38%) и желудочно-кишечного тракта (38%). Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на совместное исследование ветеринарного сервиса и аптечной интернет-компании.

Большинство обращений (97%) приходится на владельцев кошек и собак. Лишь 3% запросов поступает по экзотическим животным, в частности шиншиллам, декоративным крысам и слеткам птиц.

Как рассказала главный ветврач одного сервиса Жанна Каштанова, питомцев принято условно делить на кошек и собак и экзотические виды. Внутри последней группы также есть разделение на грызунов и зайцеобразных, декоративных птиц, хорьков, рептилий и амфибий, цирковых и зоопарковых животных, добавила она.

Кроме того, 24% запросов от хозяев экзотических животных связаны с различными нюансами содержания, 18% касаются проблем нарушения поведения. Также среди популярных запросов оказались дерматология (30%) и заболевания ЖКТ (22%). С травмами же обращаются всего 6% владельцев.

Полученные данные подтверждает статистика продаж аптечной интернет-компании в категории ветеринарных средств для лечения ЖКТ. Так, спрос на эти препараты в прошлом году вырос на 6,5% по сравнению с показателями 2022-го. Однако самые высокие показатели роста продаж в натуральном выражении (количество упаковок) по сети в 2023 году зафиксировали на ранозаживляющие лекарства для животных – более 560%. За январь и февраль текущего года увеличились продажи в категории препаратов для лечения заболеваний мочеполовой системы на 25%, профилактики и лечения заболеваний ЖКТ у животных на 107% к аналогичному периоду предыдущего года, указано в материале.

Уточняется, что вопросы по уходу также являются нередкой причиной обращения к ветеринарам. Свыше 26% запросов по экзотическим животным относятся к специфике кормления, 23% составляют общие вопросы по содержанию.

Более того, среди владельцев кошек 15% запросов поступает по проблеме нечистоплотного поведения, вакцинация и другие профилактические мероприятия интересуют 13% граждан, кормление – 33%. Хозяева собак же обращаются по вопросам пищевого поведения своих питомцев – 11%, по профилактическим мероприятиям – 35%, по теме кормления – 29%.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с момента запуска суперсервиса "Мой питомец" к нему обратились около 130 тысяч раз. Чаще всего москвичи интересуются разделом "Жизненные ситуации", а самой востребованной услугой остается амбулаторная карта животного – аналог электронной медкарты, указал мэр.

Председатель комитета ветеринарии Москвы рассказал о суперсервисе "Мой питомец"