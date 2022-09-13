РФ располагает отечественными аналогами всех востребованных ветпрепаратов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Россельхознадзоре заявили, что Россия располагает собственными аналогами всех востребованных ветеринарных препаратов. Об этом сообщает ТАСС.

"По востребованным наименованиям лекарственных средств для ветеринарного применения существуют аналоги отечественного производства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2022 году Россельхознадзор не вводил ограничения на ввоз импортных ветеринарных лекарств.

"Поэтому любой дефицит зарубежных препаратов на российском рынке является искусственно созданным зарубежными производителями", – добавили в ведомстве.

Ранее Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с письмом, в котором указала на нехватку лекарств для животных в стране. Специалисты отметили, что 888 из 2 150 применяемых в РФ лекарств для животных имеют зарубежное происхождение. В большей части случаев аналогов у них нет.