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Общество

11:27

Ветеринар назвала самое сложное домашнее животное

обществоживотные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Обычная кошка является самым сложным домашним животным. Об этом сообщает "Мослента" со ссылкой на столичного ветеринара Веру Дубовикову.

По ее словам, с кошкой, в отличие от собаки, невозможно договориться. Ветеринар добавила, что к ней нужен индивидуальный и специализированный подход.

"Чтобы наладить с ней контакт, требуется много времени. Не все врачи готовы выделить лишние 10 минут, чтобы животное успокоилось, почувствовало себя в безопасности и доверилось незнакомому человеку", – пояснила Дубовикова.

Она выразила мнение, что во всех клиниках нужно оборудовать отдельные кабинеты для собак и кошек. По ее словам, важную роль играет и шумоизоляция, благодаря которой питомцы чувствуют себя спокойнее.

Дубовикова подчеркнула, что перед приемом животному лучше дать успокоительное. По приходу в клинику питомца лучше не доставать сразу из переноски. Для начала ему нужно дать адаптироваться.

Ранее Дубовикова рассказала, что наибольшей популярностью у столичных жителей пользуется корги. По ее словам, эта собака стала неотъемлемым спутником каждого второго москвича. Эксперт отметила обаяние и дружелюбный характер собак данной породы.

The City: Dog-Friendly места

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