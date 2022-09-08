Названа самая популярная у москвичей порода собак

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Корги пользуются наибольшей популярностью у столичных жителей, рассказала ветеринар Вера Дубовикова.

"Эта собачка уже стала неотъемлемым спутником каждого второго жителя столицы. Только у меня во дворе их живет около 10!" – сообщила она в беседе с "Мослентой".

Эксперт отметила обаяние и дружелюбный характер собак данной породы.

По словам ветеринара, из-за небольшого размера корги можно везде брать с собой. Кроме того, эта порода комфортно чувствуют себя в городской квартире.

Ранее президент Российской кинологической организации Владимир Голубев сообщил, что перед тем как завести первую собаку, необходимо проанализировать цели, а также наличие времени и сил, которые человек сможет уделять животному.

По его словам, перед приобретением щенка необходимо понять, что это большая ответственность.

Он также отметил, что при выборе собаки необходимо обратить внимание на ее характер, уровень активности и проанализировать сложности ухода за животным. Особенно важно учитывать финансовое положение потенциальных хозяев и площадь жилья. Большую собаку Голубев посоветовал заводить жильцам, которые имеют собственный частный дом.

