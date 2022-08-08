Названы самые популярные породы кошек среди москвичей

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

В комитете ветеринарии Москвы назвали породы кошек, которые пользуются наибольшей популярностью у столичных жителей.

Главными фаворитами у москвичей стали коты и кошки британской породы. Вниманием пользуются также сиамские, ориентальные, бурмы и бенгальские. Среди длинношерстных жители Москвы чаще всего выбирают мейн-кунов, сибирских и персидских. Кроме того, популярностью пользуются и сфинксы.

Специалисты предупредили владельцев, что одним из распространенных заболеваний, от которого страдают коты и кошки, является мочекаменная болезнь. При этом самцы болеют ей чаще. Это объясняется анатомическими особенностями.

"Среди основных причин развития мочекаменной болезни выделяют неправильное питание, которое, в свою очередь, приводит к нарушению обмена веществ, лишнему весу и к гормональным сбоям, также играет роль генетическая предрасположенность", – объяснили в ведомстве.

Снизить риск заболевания у питомца можно, контролируя его рацион. Хозяину также необходимо следить за активностью животного. Если хозяин заметил, что во время мочеиспускания питомец испытывает дискомфорт, или оно стало слишком частым, необходимо незамедлительно обратиться к врачу, сообщили в пресс-службе комитета.

Часто к ветврачам обращаются с заболеваниями пищеварительной системы, например, панкреатитом, гастритом и другими. Одной из основных причин возникновения этих патологий у кошек служит неправильное питание. Хозяину необходимо следить, чтобы рацион животного был полноценным, достаточным и содержал необходимый набор нутриентов и питательных веществ.

Кроме того, необходимо чистить питомцам зубы с целью избежать стоматологических проблем. Для этого нужно использовать специальную щетку и пасту. Для того чтобы у любимца не было зубных камней, можно иногда давать ему сухой корм.

В ведомстве отметили, что в летний сезон увеличивается количество обращений, связанных с падением котов и кошек из окон. Избежать подобных ситуаций можно, если не пускать питомца в помещение с открытыми окнами без какой-либо защиты. По словам врачей, при отсутствии внешних повреждений у котов могут пострадать внутренние органы. Поэтому после падения животное необходимо показать специалисту.

Известно, что в столице работают 26 государственных ветеринарных лечебниц. Для консультации и оказания услуг можно предварительно записаться на прием к специалисту онлайн на mos.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" или по телефону круглосуточного контакт-центра: +7 495 612-04-25

Ежегодно 8 августа отмечается Международный день кошек. Государственные ветеринарные поликлиники посещают более 175 тысяч кошек в год.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, как помочь домашним животным в жару. По его словам, кошки находят себе прохладное место, поэтому жара им не навредит. Однако они боятся прямого солнца, из-за чего им важно свободно передвигаться.

При этом у собак совсем другая физиология, отметил Шеляков. Он добавил, что они хуже переносят жару, поэтому их лучше выгуливать рядом с водоемом.