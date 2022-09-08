Ветеринар назвала условие для усыпления животного

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Решение об усыплении животного может быть принято только при наличии смертельного диагноза, заявила ветеринар Вера Дубовикова. Об этом сообщает "Мослента".

"Сейчас без смертельного диагноза ни о каком усыплении не может быть и речи. Если есть показания, несовместимые с жизнью, нам ничего не остается, как усыпить беднягу. Это морально очень тяжелый процесс, к которому невозможно привыкнуть", – сказала она.

Однако, по словам Дубовиковой, даже в таких ситуациях многие врачи отказываются усыплять животных по этическим соображениям. Она отметила, что из-за такой специфики профессия ветеринара является очень тяжелой. Тем не менее врачи стараются думать, что усыпление помогает животному избавиться от мук.

Дубовикова отметила, что довольно часто люди приносят своих питомцев на усыпление без видимых причин. По ее словам, раньше это допускалось, однако сегодня ни один добросовестный специалист не согласится лишить животное жизни без соответствующих показаний.

Ранее Дубовикова рассказала, что наибольшей популярностью у столичных жителей пользуются корги. Ветеринар отметила обаяние и дружелюбный характер собак данной породы. По ее словам, из-за небольшого размера корги можно везде брать с собой. Кроме того, эта порода комфортно чувствуют себя в городской квартире.