В РФ могут запретить продажу животных в зоомагазинах до конца 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Законопроект, который запретит продажу животных в зоомагазинах, могут принять в России этой осенью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

"Я рассчитываю, что в течение осенней сессии до конца данного года он будет принят, потому что условия, в которых продают животных в зоомагазинах и на птичьих рынках, очень часто подпадают под определение жестокого обращения с животными", – сказал он.

Бурматов отметил, что животным при продаже не обеспечивают нормальные условия:



нет регулярного выгула;

отсутствует доступ к свежему воздуху и солнцу;

не соблюдается нормальный рацион питания;

отсутствует ветеринарная помощь.

Он также обратил внимание на то, что люди покупают животных, которые уже имеют проблемы со здоровьем. Кроме того, Бурматов сообщил, что это могут быть заболевания, которые опасны для человека.

По его словам, законопроект предполагает установку конкретных требований к местам продажи животных, и торговля на птичьих рынках будет запрещена.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил конкретизировать правила перевозки животных в автомобилях, введя обязательное использование контейнеров-перевозок и автобоксов.

Депутат отметил, что сегодня в дорожном потоке часто можно увидеть автомобили, в салоне которых находятся домашние животные, в том числе крупные собаки, свободно расположенные на пассажирском месте рядом с водителем.

