В Госдуме РФ предложили уточнить правила перевозки животных в автомобиле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил конкретизировать правила перевозки животных в автомобилях, введя обязательное использование контейнеров-перевозок и автобоксов. Соответствующее обращение он направил на имя начальника Госавтоинспекции РФ Михаила Черникова, сообщает RT.

Депутат отметил, что сегодня в дорожном потоке часто можно увидеть автомобили, в салоне которых находятся домашние животные, в том числе крупные собаки, свободно расположенные на пассажирском месте рядом с водителем.

По словам Хамзаева, в настоящее время такие ситуации регулируются положениями ПДД о перевозке грузов, однако они не содержат конкретных правил размещения животных в салоне и требований относительно технических характеристик устройств для их транспортировки. В то же время торговые площадки под видом устройств для перевозки предлагают автогамаки и накидки на сиденья, которые несут лишь функцию защиты элементов салона, но никак не препятствуют перемещению животного.

Хамзаев отметил, что перемещение животного внутри автомобиля, в том числе в зону лобового стекла или педалей, несет огромную потенциальную опасность, поскольку может привести к ДТП.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о необходимости конкретизации правил дорожного движения в части введения обязательной транспортировки домашних животных в специальных изолированных устройствах: контейнерах-переносках, автобоксах и тому подобном", – говорится в письме.

Депутат полагает, что введение таких правил позволит повысить безопасность как водителей и пассажиров, так и самих животных.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что поправки в законопроект о маркировке, которые коснутся домашних животных, позволят привлекать к ответственности хозяев, которые выбрасывают своих питомцев на улицу.

Парламентарий также уточнял, что учет животных должен быть бесплатным. Кроме того, у граждан должно быть право выбора, как маркировать своего питомца. Среди возможных вариантов Бурматов назвал бирку, клеймо или чип.

