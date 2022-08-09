В Госдуме оценили предложение о штрафах за ночной лай собак в Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Запретить домашним животным издавать звуки по ночам – все равно что запретить младенцам плакать. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.
Эту инициативу он назвал бредом. По его словам, домашние питомцы издают звуки, когда хотят сигнализировать о каком-то дискомфорте.
"Если в Петербурге хотят запретить животным подавать голос, у меня к ним один вопрос: как? Единственный вариант – это такая калечащая операция, как подрезание голосовых связок. Это страшная операция – вместо гавканья у собаки получается сдавленный хрип. Питомец после этого становится инвалидом, и это является жестоким обращением с животным", – пояснил Бурматов.
Для решения проблемы он предложил установить нормы содержания питомцев в квартирах. Он рассказал, что лай обычно стоит в квартирах с множеством собак. В таких жилищах могут проживать заводчики или люди, которые нуждаются в медицинской помощи, добавил депутат.
"У нас уже семь лет назад Минсельхоз должен был принять документ, регламентирующий содержание животных в жилище. Принять его можно за пару месяцев, а мы его семь лет утвердить не можем!" – напомнил Бурматов.
Депутат заключил, что штрафовать за лай собак или мяуканье кошек нельзя, так как в результате это может привести к деструктивным последствиям.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание законопроект о введении штрафов для владельцев собак и других домашних животных за громкие звуки в ночное время, а также с 08:00 до 12:00 в выходные и праздничные дни.
Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский выразил мнение, что такое предложение содержит много недочетов.
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