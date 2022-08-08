В Петербурге могут ввести штраф за ночной лай собак

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Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание законопроект о введении штрафов для владельцев собак и других домашних животных за громкие звуки в ночное время, а также с 08:00 до 12:00 в выходные и праздничные дни. Об этом сообщил депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский в своем телеграм-канале.
Он пояснил, что такое предложение вызвано многочисленными жалобами в управление ветеринарии. Власти посчитали, что это связано с безответственным отношением владельцев животных к своим обязанностям по их содержанию. При этом размер штрафа может составить от 500 до 5 000 рублей.
Вишневский выразил мнение, что единственной целью этого законопроекта является отчет о проделанной работе, а не борьба с шумом.
"Во-первых, у нас если ночью (как, например, на намыве на Васильевском) ведутся реально громкие строительные работы, не дающие спать всему кварталу, так никого не дозовешься, чтобы составили протокол и наказали. А тут на лай собаки будут приезжать? Хочу спросить губернатора и правительство: вы сами-то в это верите?" – спросил Вишневский.
Кроме того, он пояснил, что ветеринарные инспекторы не всегда смогут быстро определить, откуда раздается шум. По его словам, никто не пустит в квартиру инспекторов, которые бы проверяли, откуда исходит лай. При этом у них нет права входить в жилье для этой цели.
Вместе с тем Вишневский задался вопросом, что делать, если собака перестала лаять к моменту приезда инспекторов.
Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы поддержали изменения в Кодекс Москвы об административных правонарушениях в части нарушения тишины и покоя. Согласно новым правилам, составлять протоколы о нарушениях тишины снова смогут представители министерства внутренних дел, а именно сотрудники полиции.
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