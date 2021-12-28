Ветеринар дала советы владельцам паникующих от фейерверков собак

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Многие собаки испытывают панику во время выстрелов фейерверков, поэтому им требуется поддержка хозяев. Об этом "Мосленте" рассказала ветеринарный врач Анастасия Высоких.
Она рекомендовала устроить для собаки уголок с игрушками и всем необходимым в помещении с хорошей звукоизоляцией, а также в период праздников избегать прогулок в вечернее и ночное время. При этом необходимо приобрести крепкий поводок, чтобы при шуме животное не смогло убежать.
"Если находящаяся в квартире собака услышала пугающие звуки с улицы и начала носиться по квартире, не нужно ей мешать и пытаться успокоить. Однако, если собака подошла к вам и начала тереться об ноги, стоит обнять ее, сохраняя полное спокойствие. Эмоции хозяина передадутся животному", – подчеркнула Высоких.
Также специалист посоветовала не оставлять собаку дома в одиночестве и на время дать ей успокоительные препараты.
Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев рассказал, что за запуск пиротехники в неразрешенных для этого местах грозят штрафы.
Он напомнил, что обычных граждан могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей, в условиях особого противопожарного режима – на 5 тысяч рублей. Должностным лицам грозит штраф до 40 тысяч рублей, юридическим лицам – до 400 тысяч рублей.
"Городской стандарт": фейерверки
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