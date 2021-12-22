В МЧС напомнили о штрафах за запуск пиротехники в неположенных местах

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За запуск пиротехники в неразрешенных для этого местах грозят штрафы, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Он напомнил, что обычных граждан могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей, в условиях особого противопожарного режима – на 5 тысяч рублей. Должностным лицам грозит штраф до 40 тысяч рублей, юридическим лицам – до 400 тысяч рублей. Если из-за пиротехники произошел пожар, ответственность может доходить вплоть до уголовной.

Также Еникеев дал советы, как правильно выбрать пиротехнику к Новому году. По его словам, покупать ее следует исключительно в специализированных магазинах. Также следует обращать внимание на срок годности. У магазина обязательно должен быть сертификат соответствия продукции техническим регламентам.

Запускать петарды следует по инструкции, приложенной к ним. Детям самостоятельно взрывать фейерверки категорически нельзя. Еникеев отметил, что в праздники растет число травмированных пиротехникой.

"Не в большей степени опасен пожар, сколько причинение вреда жизни и здоровью в результате запуска пиротехники", – цитирует представителя МЧС ТАСС.

Он также дал советы по установке домашней елки. По словам Еникеева, она должна стоять на устойчивом основании. Также на ней должно быть минимум синтетических материалов, уходя из дома, необходимо выключать из розетки гирлянды.

Ранее сообщалось, что цены на пиротехнику в России могут значительно вырасти перед Новым годом. Вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин рассказал, что на многие наименования цены уже увеличились.

Самошин подчеркнул, что такая тенденция обусловлена ростом мировых цен на материалы, в частности металлы, бумагу и дерево, а также увеличением затрат китайских компаний, которые являются основными поставщиками пиротехники в мире, на сертификацию продукции, оборудование складов, аттестацию и страхование сотрудников.

