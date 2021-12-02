Россиян предупредили о подорожании фейерверков перед Новым годом

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Цены на пиротехнику в России могут значительно вырасти перед Новым годом. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин.

"С ценами – беда, они в этом году повысятся на 60–70%", – отметил он.

По его словам, на многие наименования цены уже увеличились. Петарды можно приобрести в среднем за 1 250 рублей, что на 56% дороже, чем годом ранее. Бенгальские огни подорожали на 33%, а фейерверки – на 4%.

Самошин подчеркнул, что такая тенденция обусловлена ростом мировых цен на материалы, в частности металлы, бумагу и дерево, а также увеличением затрат китайских компаний, которые являются основными поставщиками пиротехники в мире, на сертификацию продукции, оборудование складов, аттестацию и страхование сотрудников.

Ранее сообщалось, что в России средний ценник на услуги Деда Мороза в ноябре 2021 года по сравнению с прошлым годом вырос на 15%. Больше всего денег аниматорам придется отдать в Екатеринбурге (1 750 рублей), Санкт-Петербурге (2 000 рублей), Москве (2 200 рублей), Махачкале (2 500 рублей).

