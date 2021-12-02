Россияне стали чаще выбирать сладости в качестве новогоднего подарка

Фото: Москва 24/Александр Авилов
На фоне пандемии россияне чаще стали выбирать сладкие подарки к Новому году, поскольку они поднимают настроение. Об этом со ссылкой на доцента кафедры маркетинга Российского экономического университета имени Плеханова Светлану Казанцеву сообщает Агентство "Москва".
Она подчеркнула, что увеличение спроса повлекло за собой рост цен на сладости. При этом за год в цене выросли и расходы кондитерского бизнеса.
Между тем цены на мягкие игрушки снизились на 10–15%.
"Это можно объяснить более рациональным поведением покупателей, которые стали предпочитать покупать более полезные для быта товары, соответственно, уменьшение спроса повлекло за собой соответствующее понижение цен", – полагает Казанцева.
Ранее сообщалось, что московские кондитеры приготовили к Новому году более трех тысяч тонн сладостей. Всего в столице насчитывается 14 производителей шоколада, конфет, карамели, ирисок и иных кондитерских изделий, благодаря чему в подарочных наборах можно найти разнообразные виды угощений.
Россияне назвали самые нежеланные подарки на Новый год
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