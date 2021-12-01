Эксперты прогнозируют подорожание жилья в РФ перед Новым годом

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Эксперты и участники рынка недвижимости прогнозируют повышение стоимости жилья в преддверии Нового года. По их ожиданиям, цены могут вырасти еще на 5%. Об этом сообщает газета "Известия".
По словам управляющего партнера Dombook и председателя совета директоров компании "Бест-Новострой" Ирины Доброхотовой, в декабре может произойти скачкообразный рост спроса на жилую недвижимость.
Управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский полагает, что интерес россиян к недвижимости может усилиться, если рубль продолжит дешеветь из-за падения цен на нефть. Он пояснил, что такая ситуация на рынке энергоносителей продиктована снижением фондовых ставок на фоне новостей о появлении нового штамма коронавируса "Омикрон".
"Ажиотажный спрос способен спровоцировать новый рост цен на недвижимость в крупных городах – до конца 2021-го средние цены на новостройки могут вырасти до 5%", – отметила гендиректор VSN Realty Яна Глазунова.
Генеральный директор девелоперской компании "Мармакс" Юрий Юров напомнил, что повышение спроса на недвижимость является традиционным для всего декабря и предновогоднего периода. Дополнительные факторы его усиления, в том числе желание граждан успеть приобрести квартиру по более выгодным ипотечным ставкам, могут спровоцировать рост цен на 5–6% в крупных городах, считает эксперт.
Ранее основатель IT-компании Realiste, которая специализируется на оценке и покупке недвижимости онлайн, Алексей Гальцев рассказал, в каких районах Москвы цены на вторичное жилье завышены больше всего. По его словам, в лидерах – районы Пресненский, Крылатское и Строгино, а также Ломоносовский проспект и недвижимость рядом со станцией метро "Тульская".
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