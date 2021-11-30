Дерипаска и Набиуллина поспорили о важности кредита в экономике

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина и миллиардер Олег Дерипаска встретились на форуме "Россия зовет" и вступили в прямую дискуссию, сообщает РИА Новости.

Дерипаска заявил, что есть кривые спроса и предложения. По его мнению, надо обеспечивать предложение.

"Я вам гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно если вас беспокоит реальная инфляция", – сказал Дерипаска.

Глава ЦБ согласилась, что финансовая политика должна быть направлена на рост предложения, однако, по ее словам, инструментарий денежно-кредитной политики влияет и на спрос.

На это миллиардер предложил стимулировать предложение в российской экономике за счет более дешевых кредитов. Набиуллина же напомнила, что основным источником инвестиций во всем мире считается акционерный капитал.

Дерипаска отметил, что сейчас нужно заниматься предложением товаров. По его словам, эта тема связана и с логистикой, и с инвестициями.

"Чтобы повысить производительность труда в этих отраслях, давайте дадим предложение денежных средств по доступным ставкам, вас завалят этим", – предложил Дерипаска.

Бизнесмен заметил, что в России есть социальная диспропорция и разный уровень дохода, поскольку производство в стране на низком уровне.

Ранее сообщалось, что Банк России может получить полномочия ограничивать количество выдаваемых кредитов и займов микрофинансовыми организациями. В законопроекте также предусмотрены санкции за нарушение соответствующих решений регулятора. По оценкам авторов документа, ограничительные меры позволят сократить объем необеспеченных кредитов.

Эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) ранее назвали профессии россиян с наибольшей и наименьшей долговой нагрузкой. Выяснилось, что самый крупный показатель фиксируется в службах охраны и сфере транспорта и логистики.

