Россиянам запретят брать много кредитов

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Банк России может получить полномочия ограничивать количество выдаваемых кредитов и займов микрофинансовыми организациями. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Соответствующий законопроект предложили глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и депутат Игорь Дивинский.

"Центральный банк будет определять максимально допустимую долю отдельных видов кредитов, займов, в соответствии с характеристиками этих кредитов. Также он определит порядок применения соответствующих ограничений", – заявил Аксаков.

В законопроекте также предусмотрены санкции за нарушение соответствующих решений регулятора. По оценкам авторов документа, ограничительные меры позволят сократить объем необеспеченных кредитов.

Эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) ранее назвали профессии россиян с наибольшей и наименьшей долговой нагрузкой. Выяснилось, что самый крупный показатель фиксируется в службах охраны и сфере транспорта и логистики.

