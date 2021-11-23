Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:06

Россиянам запретят брать много кредитов

общество финансы

Фото: depositphotos/Fascinadora

Банк России может получить полномочия ограничивать количество выдаваемых кредитов и займов микрофинансовыми организациями. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Соответствующий законопроект предложили глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и депутат Игорь Дивинский.

"Центральный банк будет определять максимально допустимую долю отдельных видов кредитов, займов, в соответствии с характеристиками этих кредитов. Также он определит порядок применения соответствующих ограничений", – заявил Аксаков.

В законопроекте также предусмотрены санкции за нарушение соответствующих решений регулятора. По оценкам авторов документа, ограничительные меры позволят сократить объем необеспеченных кредитов.

Эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) ранее назвали профессии россиян с наибольшей и наименьшей долговой нагрузкой. Выяснилось, что самый крупный показатель фиксируется в службах охраны и сфере транспорта и логистики.

"Специальный репортаж": "кредит длиною в жизнь"

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать