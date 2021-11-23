Специалист рассказал об опасности зарплатных карт

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Россиян предупредили об опасности зарплатных карт. Об этом рассказал генеральный директор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин в интервью агентству "Прайм".
Эксперт предупредил, что банк может подключить держателю карты услугу овердрафта.
"По сути, это отмирающий вид кредитования физических лиц, уступающий свою нишу кредитным картам. Основным каналом его продвижения являются так называемые зарплатные проекты, когда банк при выпуске зарплатных карт устанавливает по ним лимит овердрафта", – пояснил Лагуткин.
Он порекомендовал при оформлении дебетовой карты отмечать факт установления лимита овердрафта и его сумму.
В случае, если пользователь узнал об услуге лишь после начисления задолженности, стоит обратиться в банк и обнулить лимит. Для этого придется ликвидировать задолженность, подчеркнул специалист.
Лагуткин также посоветовал реструктуризировать задолженность в случае, если у гражданина нет возможности оплатить весь долг сразу.
Ранее россиянам объяснили, какое число банковских карт является оптимальным.
Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган посоветовал держать две дебетовые карты и одну кредитную. Последняя может понадобиться в случае экстренной необходимости, например, при задержке зарплаты.
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