Россиянам предсказали удорожание кредитов

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К концу текущего года эксперты прогнозируют повышение процентных ставок на банковские продукты. Ставки по кредитам на срок больше года уже установили годовой максимум в августе. Банки будут стараться замаскировать рост стоимости кредитов дополнительными платежами и услугами, сообщает "Коммерсант".

Средневзвешенные ставки по кредитам на срок более одного года в августе выросли до 10,79 с 10,75%. Согласно данным Центробанка, это максимальное значение за этот год. Кредиты, выдаваемые на срок до одного года, тоже подорожали – до ставки 14,19%.

По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, средние ставки не отражают реальную стоимость кредита, так как в них не учитываются дополнительные платные услуги.

Дополнительными факторами подорожания кредитов эксперт рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов назвал повышение ключевой ставки и снижение выдачи кредитов.

При этом директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин считает, что рост ставок не будет стремительным, но банки постараются поддержать их увеличение за счет роста стоимости дополнительных платных услуг, оказываемых при выдаче кредитов.

Ранее россиянам сообщили, когда можно выгодно взять кредит. Об этом рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

По его мнению, кредит стоит оформлять в тот момент, когда банки закрывают отчетный период. Чаще всего это бывает в конце месяца, квартала, полугодия или года.