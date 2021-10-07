Аналитик рассказал, когда выгоднее взять кредит

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Россиянам сообщили, когда можно выгодно взять кредит. Об этом рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган в интервью агентству "Прайм".
По рекомендации специалиста, кредит стоит оформлять в тот момент, когда банки закрывают отчетный период. Чаще всего это бывает в конце месяца, квартала, полугодия или года.
Коган объяснил, что в этот момент работники отделений банка пытаются нарастить продажи. Это позволяет новым клиентам рассчитывать на скидки или бонусы при оформлении кредита.
"Также важно не зацикливаться на одном банке, а рассматривать предложения от нескольких, так как далеко не факт, что в приоритетном банке условия по процентам будут лучше, чем в других местах", – посоветовал Коган.
Эксперт рекомендовал гражданам оценивать свою предельную долговую нагрузку перед тем, как взять новый займ. Она не должна быть больше 50% от свободных средств, пояснил специалист.
Коган также советовал создавать финансовую подушку безопасности, которая сможет покрыть как минимум процентную часть кредита. Кроме того, он усомнился в целесообразности кредита на краткосрочные цели.
Ранее эксперт Сергей Григорян рассказал россиянам об опасностях досрочного погашения кредитов. Специалист отмечал, что погашать кредит досрочно не рекомендуется людям, не имеющим подушки безопасности.
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