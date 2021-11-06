Финансист назвал оптимальное число банковских карт

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Россиянам объяснили, какое число банковских карт является оптимальным. Об этом рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган в интервью агентству "Прайм".
Специалист посоветовал держать две дебетовые карты и одну кредитную. Последняя может понадобиться в случае экстренной необходимости, например, при задержке зарплаты.
"Кредитки интересны кэшбэком и возможностью накопления других бонусов – баллов, миль, иных банковских скидочных поощрений", – продолжил Коган.
Эксперт рекомендует закрывать карту и получать из банка справку о закрытом счете в случае, если в ней пропадает необходимость. При этом специалист посоветовал анализировать выгодные предложения и недостатки при использовании карт.
В частности, карта "Мир" позволяет владельцу иметь скидку на проезд в общественном транспорте и кэшбэк на туристические поездки по России. При этом такую карту не принимают в некоторых странах.
Ранее управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков рассказал, что кредит в банке может оказаться выгоднее накоплений на покупку, если знать, какие банковские продукты выбирать.
По словам эксперта, люди чаще всего выбирают не потребительский кредит, а кредитную карту. По ней лимит и срок займа гораздо меньше, но средств хватает на предполагаемую покупку.
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