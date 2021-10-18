Финансист рассказал, когда кредит может оказаться выгоднее накоплений

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Кредит в банке может оказаться выгоднее накоплений на покупку, если знать, какие банковские продукты выбирать, заявил агентству "Прайм" управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

"В последнее время люди обращаются к кредиту, когда их собственные средства инвестированы или когда не хотят трогать накопления. И эта модель поведения становится более популярной с каждым годом", – отметил Спиваков.

По словам эксперта, люди чаще всего выбирают не потребительский кредит, а кредитную карту. По ней лимит и срок займа гораздо меньше, но средств хватает на предполагаемую покупку.

Кроме того, Спиваков рекомендует учитывать льготный период для возможности избежать процентов по кредиту, а также выбирать карту с кешбэком для использования средств с выгодой для себя.

Ранее участники рынка недвижимости зафиксировали в России рост среднего размера ежемесячного платежа по ипотеке. Так, за год средний платеж вырос на 14% и составил 18,8 тысячи рублей.

