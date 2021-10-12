В Центробанке РФ назвали уловки банков при страховании заемщиков

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Банке России заявили, что стандартизация продуктов кредитного страхования и установка требований по раскрытию клиентам информации о договоре поможет бороться с некоторыми уловками банков, от которых страдают заемщики. Об этом сообщает газета "Известия".
Одной из уловок, с которой сталкиваются люди, является временная франшиза. Согласно ней, защита начинает действовать через определенный период после заключения договора. Банки объясняют это желанием клиентов оформить страховку задним числом, после происшествия. Однако в таком случае никто не застрахован от мошенничества.
Кроме того, банки часто не информируют клиента о включении в договор дополнительных страховых рисков, в частности ДМС. Это не влияет на условие кредитования, но может сказываться на общей стоимости. Цена страховки может составлять 120 тысяч рублей, когда размер премии по основным рискам – 30 тысяч рублей.
Также банки зачастую выплачивают страховую премию за счет кредитных средств. Процесс списания у заемщика происходит автоматически, в безакцептном порядке.
В ВТБ, банке "Зенит" и крымском Российском национальном коммерческом банке (РНКБ) рассказали, что не применяют временные франшизы в кредитных договорах. В "Зените" добавили, что они не включают дополнительные риски, а в РНКБ, наоборот, предлагают выбрать полный их перечень.
Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Воротилина отметила, что утрата средств и неполучение страховки приводит к снижению доверия клиентов банков. По ее словам, некоторые услуги навязываются без предупреждения заемщика.
К таким услугам можно также отнести ограничение выбора перечня рисков, куда могут не включать смерть или инвалидность, а также сложные условия расторжения договора, добавила директор страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина.
Руководитель направления страховых компаний АКРА Алексей Бредихин считает, что бороться с навязыванием услуг можно с помощью повышения финансовой грамотности населения.
Ранее сообщалось, что Центробанк хочет ужесточить ответственность банков за обход ограничений предельной стоимости кредита.
По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, ответственность необходимо ужесточить из-за того, что банки подстроились под существующие ограничения, проводя часть услуг в обход полной стоимости кредита, которую они обязаны раскрывать заемщику.
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