В ЦБ предлагают ужесточить ответственность банков за обход предельной стоимости кредита

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк хочет ужесточить ответственность банков за обход ограничений предельной стоимости кредита, сообщает Агентство "Москва".
"Мы вместе с вами ввели показатель долговой нагрузки заемщика, чтобы дестимулировать банки выдавать кредиты тем, кому уже трудно будет обслуживать новый долг. <…> Мы ввели макропруденциальные надбавки, которые делают для банков менее выгодной выдачу новых кредитов, когда мы видим слишком быстрый рост потребительского кредитования", – заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания верхней палаты парламента.
Она считает, что необходимо ужесточить ответственность для банков, так как они подстроились и часть услуг проводят в обход этой полной стоимости кредита, которую они обязаны раскрывать заемщику.
Ранее Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России. Исходя из итогов 2021 года ведомство считает, что инфляция составит 5,8%, а не 5%, как ожидалось ранее.
Центробанк повысил ключевую ставку до 6,75% годовых
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