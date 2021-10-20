Стало известно, на какие цели чаще всего россияне берут кредиты

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Чаще всего россияне берут кредиты на покупку жилья, автомобиля и гаджетов, выяснили эксперты аналитического центра университета "Синергия", сообщает РИА Новости.
Наибольшей популярностью в России пользуется ипотечное кредитование, говорится в исследовании. За такой услугой в банки обращались 28,8% опрошенных.
Кредит на покупку автомобиля брали 20,4% россиян, на приобретение гаджета или бытовой техники – 19,4%, на ремонт –15,9%. Эксперты также выяснили, что каждый одиннадцатый – 8,8% – брал ссуду для перекредитования старых долгов.
Главным преимуществами кредитования 65,4% участников опроса назвали возможность тратить средства в нужный момент, еще 17,6% завили, что плюсом является отсутствие необходимости занимать деньги у родных и друзей. 9,5% признались, что кредит позволяет не делать накопления.
"Еще 7,5% респондентов заявили, что кредит является для них единственной возможностью совершить по-настоящему крупную покупку", – говорится в исследовании.
Аналитики также выяснили, что меньше всего среди целей кредитования распространены траты на путешествия, здоровье, обучение, помощь близким, организацию свадеб и юбилеев.
Ранее управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков рассказал, что кредит в банке может оказаться выгоднее накоплений на покупку, если знать, какие банковские продукты выбирать.
По словам эксперта, люди чаще всего выбирают не потребительский кредит, а кредитную карту. По ней лимит и срок займа гораздо меньше, но средств хватает на предполагаемую покупку.
"Специальный репортаж": "кредит длиною в жизнь"
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