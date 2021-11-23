В России предложили запретить изымать за долги купленное за маткапитал жилье

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец направила в адрес главы Минтруда Антона Котякова письмо с предложением запретить изымать за долги жилье, купленное за материнский капитал. Об этом сообщает RT.

Омбудсмен напомнила, что при покупке жилья за средства маткапитала родители обязаны выделить своим детям в нем доли, что является одной из гарантий обеспечения жилищных прав несовершеннолетних. Тем не менее, в условиях, когда остается возможность взыскания недвижимости за долги и, соответственно, выселении всех членов семьи, это не имеет смысла, объяснила Волынец.

В связи с этим она предложила внести изменения в ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и статью 446 ГПК.

"В частности, предусмотреть невозможность обращения взыскания на единственное жилье, приобретенное с использованием средств материнского капитала, при обращении взыскания на него за долги по кредиту и дальнейшего выселения членов семьи", – написала правозащитница.

Между тем сотрудница аппарата детского омбудсмена Татарстана Аида Ибрагимова уточнила, что в настоящее время запрет на взыскание распространяется только на единственное жилье, но это не касается ипотечных квартир. Поэтому изменение законодательство нужно, чтобы защитить детей в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Ранее Волынец предложила освободить многодетные семьи от оплаты проезда по платным автомобильным дорогам. По ее словам, это позволит усилить социальную поддержку данной категории граждан.

