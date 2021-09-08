В России предложили новую льготу для многодетных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила освободить многодетные семьи от оплаты проезда по платным автомобильным дорогам, сообщает RT.

Волынец напомнила, что по закону от платы за проезд транспортом общего пользования освобождаются категории пользователей, которые определяются собственниками платных автомобильных дорог или публичным партнером. В этом же законе закреплено право собственника платной дороги устанавливать дополнительно отдельные категории пользователей, которым предоставляется право льготного проезда.

Общественница предложила освободить многодетные семьи от платы за проезд по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог с целью усилить социальную поддержку многодетных семей в России.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил отменить ежемесячную родительскую плату за услуги муниципальных детских садов. Он отметил, что Конституция гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования.

Одновременно в федеральном законодательстве предусмотрено, что детсады устанавливают плату, взимаемую с родителей за присмотр и уход за детьми, в том числе в целях организации питания.