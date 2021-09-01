В Госдуму внесут законопроект о бесплатной парковке для многодетных семей

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов собираются внести в Госдуму законопроект, наделяющий многодетные семьи правом бесплатно пользоваться парковками на всей территории России.
Документ в среду, 1 сентября, опубликовал в своем телеграм-канале глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Авторы проекта отмечают, что по данным на 1 января прошлого года в России было 1,87 миллиона многодетных семей, в которых 6,1 миллиона детей. Парламентарии указывают, что рождение детей влечет за собой значительные траты, поэтому необходимо, по их мнению, наращивать меры государственной поддержки.
"Полагаем, что право бесплатной парковки должно быть установлено для многодетных семей на федеральном уровне", – говорится в пояснительной записке.
Поправки предлагается внести в закон о дополнительных мерах поддержки семей с детьми. Авторы документа указывают, что порядок пользования бесплатными парковками должны устанавливать органы власти, уполномоченные правительством.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил отменить ежемесячную родительскую плату за услуги муниципальных детских садов. Он отметил, что Конституция гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования.
Одновременно в федеральном законодательстве предусмотрено, что детсады устанавливают плату, взимаемую с родителей за присмотр и уход за детьми, в том числе в целях организации питания.
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