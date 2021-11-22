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Москва 24

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Общество

09:18

Названы профессии россиян с самой высокой и низкой долговой нагрузкой

общество финансы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) выявили профессии россиян с наиболее высокой и низкой долговой нагрузкой. Об этом сообщает RT.

По данным аналитиков, самые высокие показатели зафиксированы в службах охраны и в сфере транспорта и логистики – 37,6 и 31%. В топ-5 также входят юриспруденция (28,9%), общественное питание (28,8%) и СМИ (28%).

Самая низкая долговая нагрузка была выявлена среди представителей IT-индустрии (14,4%), телекоммуникационной отрасли (16,8%), а также маркетинга, рекламы и PR (20,7%).

"Очевидно, что это связано не столько с прямой потребностью в дополнительных деньгах, сколько с размером доходов: долговая нагрузка, как известно, рассчитывается как отношение ежемесячных выплат по обслуживанию всех долгов к ежемесячным доходам", – объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Специалист добавил, что даже в установленных случаях высокой долговой нагрузки размер закредитованности населения все еще ниже уровня, который Банк России отмечает как критический – 50%.

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий рассказал о темпах роста просроченной задолженности по рублевым кредитам физлицам в сентябре 2021 года. По словам эксперта, наихудшая платежная дисциплина по займам фиксируется в Севастополе.

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