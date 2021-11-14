Севастополь оказался регионом с худшей платежной дисциплиной в РФ

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Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий рассказал о темпах роста просроченной задолженности по рублевым кредитам физлицам в сентябре 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

На 1 октября наибольший рост просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам в рублях был продемонстрирован в Севастополе и Республике Крым – 53,7 и 42,1 процента год к году соответственно. Замыкает тройку Чукотский автономный округ с показателем в 32,2 процента.

В совокупности по РФ темп роста просроченных кредитов составил 13%. В двух регионах было зафиксировано снижение по данному показателю – в Бурятии и Новгородской области.

По словам Осадчего, Севастополь и Крым также лидируют по темпу роста задолженности по рублевым кредитам физлицам. Он составляет 54,7 и 46,8 процента соответственно, в то время как по России средний показатель равен 22,3 процента.

Согласно исследованию, проведенному IDF Eurasia, более половины россиян назвали нерабочие дни, введение QR-кодов и других ограничений из-за коронавируса способом сэкономить. Речь идет о снижении уровня потребления товаров и услуг.