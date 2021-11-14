Севастополь оказался регионом с худшей платежной дисциплиной в РФ

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий рассказал о темпах роста просроченной задолженности по рублевым кредитам физлицам в сентябре 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.
На 1 октября наибольший рост просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам в рублях был продемонстрирован в Севастополе и Республике Крым – 53,7 и 42,1 процента год к году соответственно. Замыкает тройку Чукотский автономный округ с показателем в 32,2 процента.
В совокупности по РФ темп роста просроченных кредитов составил 13%. В двух регионах было зафиксировано снижение по данному показателю – в Бурятии и Новгородской области.
По словам Осадчего, Севастополь и Крым также лидируют по темпу роста задолженности по рублевым кредитам физлицам. Он составляет 54,7 и 46,8 процента соответственно, в то время как по России средний показатель равен 22,3 процента.
Согласно исследованию, проведенному IDF Eurasia, более половины россиян назвали нерабочие дни, введение QR-кодов и других ограничений из-за коронавируса способом сэкономить. Речь идет о снижении уровня потребления товаров и услуг.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: