Эксперт рассказал, на какие цели опасно брать кредиты

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Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов рассказал Москве 24, что категорически не рекомендуется оформлять кредиты на инвестиции, гаджеты и косметологию.

Ранее эксперты аналитического центра университета "Синергия" назвали цели, на которые жители России чаще всего берут займы. Лидером стало ипотечное кредитование, им пользовались 28,8% респондентов. Среди популярных целей – покупка автомобиля (20,4% опрошенных), гаджеты или бытовая техника (19,4%) и ремонт (15,9%). Кроме того, 8,8% респондентов брали кредиты для покрытия старых долгов.

По словам Бадалова, очень рискованно оформлять займ в банке на проекты, связанные с инвестициями. В их числе покупка ценных бумаг и вложения в криптовалюты, говорит эксперт. Кроме того, Бадалов не рекомендует брать кредит на начало собственного бизнеса.





Лазарь Бадалов доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Это самые плохие сценарии из-за вероятности "прогореть". Но когда это собственные средства, то человек потеряет свои деньги и на этом точка. А в случае с кредитом еще и остается должен.

Также собеседник Москвы 24 не советует брать кредиты на технику и гаджеты, если в этом нет острой необходимости.

"Одно дело, когда гаджет нужен для учебы или работы. Или сломалась бытовая техника, которую требуется обновить. Другая ситуация, когда человек пытается гнаться за модой с помощью заемных средств. Выбирает себе новый ноутбук за 300 тысяч рублей и берет огромный потребительский кредит, лишь бы только им владеть. Это тоже самый плохой вариант", – предупреждает Бадалов.

По его словам, многие ретейлеры предлагают рассрочки с привлекательными условиями. На них чаще всего клиенты и попадаются, говорит Бадалов.





Лазарь Бадалов доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Здесь даже проблема не в том, сколько человек в итоге переплатит. А в том, что из его дохода забирают средства на необязательную вещь. Соответственно, если возникнет какой-то форс-мажор, это обернется потерями. Человек рискует не выполнить условия рассрочки и будет вынужден платить штрафы. В этом случае переплата может составить и 100 и 200%.

Бадалов призывает не оформлять кредиты и на услуги, связанные с красотой. В пример эксперт привел косметологию и пластическую хирургию.

"Есть ситуации, когда лечение жизненно необходимо. Тогда человек понимает, что ему нужны заемные деньги, чтобы оплатить все самое нужное в этой ситуации. Но сейчас активно рекламируются кредиты на всякого рода косметологию и пластику, на все, что связано с индустрией красоты. Это крайность, которая может обернуться для человека серьезными финансовыми проблемами", – объясняет экономист.

С учетом того, что перечисленные цели не являются первой необходимостью, специалист рекомендует вместо оформления кредитов на них накопить. Это снимает все возможные риски при инвестировании или приобретении товаров, резюмировал Бадалов.

Ранее пресс-служба столичного управления Росреестра сообщила, что за 9 месяцев 2021 года выдача ипотеки в Москве увеличилась на 36,5%. Всего за этот период зарегистрировали свыше 92 тысяч сделок, привели цифры в ведомстве.

