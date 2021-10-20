В Москве за девять месяцев на 37% выросла выдача ипотеки

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За девять месяцев текущего года в столице зарегистрировали 92,4 тысячи ипотечных договоров. Данный показатель на 36,5% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росреестра.
"Всего с начала года в Москве зарегистрировано 92,4 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 36,5% больше, чем в январе – сентябре годом ранее, а по сравнению с первыми девятью месяцами 2019 года прирост составил 44,3%", – говорится в сообщении.
На рынке ипотечного кредитования столица продолжает занимать лидирующие позиции, так как спрос на жилье в городе остается высоким. Так, на 14 октября на долю Москвы приходится 26,6% от общей суммы выданных в рамках программы ипотечных кредитов.
По словам заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, с начала 2021 года общее количество заключенных договоров выросло на 80,1% и составило 38,9 тысячи.
Ранее стало известно, что в программу семейной ипотеки внесли изменения по поручению президента. Получить деньги по льготной ставке теперь можно до конца 2023 года. Главное условие – ребенок в семье должен был родиться не раньше 2018 года. Выданные банками деньги можно потратить на покупку земли, покупку уже готового частного дома или строительство собственного.
Эксперты рассказали, на каких условиях семьи могут получить ипотеку на квартиру или дом
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