В Москве за девять месяцев на 37% выросла выдача ипотеки

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За девять месяцев текущего года в столице зарегистрировали 92,4 тысячи ипотечных договоров. Данный показатель на 36,5% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росреестра.

"Всего с начала года в Москве зарегистрировано 92,4 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 36,5% больше, чем в январе – сентябре годом ранее, а по сравнению с первыми девятью месяцами 2019 года прирост составил 44,3%", – говорится в сообщении.

На рынке ипотечного кредитования столица продолжает занимать лидирующие позиции, так как спрос на жилье в городе остается высоким. Так, на 14 октября на долю Москвы приходится 26,6% от общей суммы выданных в рамках программы ипотечных кредитов.

По словам заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, с начала 2021 года общее количество заключенных договоров выросло на 80,1% и составило 38,9 тысячи.

Ранее стало известно, что в программу семейной ипотеки внесли изменения по поручению президента. Получить деньги по льготной ставке теперь можно до конца 2023 года. Главное условие – ребенок в семье должен был родиться не раньше 2018 года. Выданные банками деньги можно потратить на покупку земли, покупку уже готового частного дома или строительство собственного.