Путин поручил рассмотреть распространение "Дальневосточной ипотеки" на врачей и учителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Владимир Путин поручил до 1 ноября рассмотреть распространение "Дальневосточной ипотеки" на медиков и преподавателей, проработавших в ДФО не меньше 5 лет. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Новая инициатива касается педагогов государственных и муниципальных дошкольных образовательных, общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений, работников медицинских государственных организаций. При этом требования не должны касаться возраста и семейного положения заемщиков.
На сегодняшний день такой кредит могут получить молодые семьи, где супруги не старше 35 лет, одинокие родители, которые воспитывают детей, не достигших 19 лет, а также участники программы "Дальневосточный гектар".
Ранее стало известно, что в программу семейной ипотеки внесли изменения по поручению президента. Получить деньги по льготной ставке теперь можно до конца 2023 года. Главное условие – ребенок в семье должен был родиться не раньше 2018 года. Выданные банками деньги можно потратить на покупку земли, покупку уже готового частного дома или строительство собственного.
Эксперты рассказали, на каких условиях семьи могут получить ипотеку на квартиру или дом
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