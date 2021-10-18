Путин поручил рассмотреть распространение "Дальневосточной ипотеки" на врачей и учителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин поручил до 1 ноября рассмотреть распространение "Дальневосточной ипотеки" на медиков и преподавателей, проработавших в ДФО не меньше 5 лет. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Новая инициатива касается педагогов государственных и муниципальных дошкольных образовательных, общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений, работников медицинских государственных организаций. При этом требования не должны касаться возраста и семейного положения заемщиков.

На сегодняшний день такой кредит могут получить молодые семьи, где супруги не старше 35 лет, одинокие родители, которые воспитывают детей, не достигших 19 лет, а также участники программы "Дальневосточный гектар".

Ранее стало известно, что в программу семейной ипотеки внесли изменения по поручению президента. Получить деньги по льготной ставке теперь можно до конца 2023 года. Главное условие – ребенок в семье должен был родиться не раньше 2018 года. Выданные банками деньги можно потратить на покупку земли, покупку уже готового частного дома или строительство собственного.

