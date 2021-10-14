Банк России не ждет массовых дефолтов по ипотеке

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Массовых дефолтов на ипотечном рынке не ожидается, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью YouTube-каналу "Фанимани".

"Я надеюсь, что мы, действительно, вовремя охладили ипотеку с тем, что это не приведет к тому, что будут массовые дефолты, то, о чем вы говорите, массовое изъятие жилья – это массовые дефолты по ипотеке. Мы их не ждем", – подчеркнула Набиуллина.

Ранее Набиуллина рассказала о ключевой ставке, устойчивости рубля и трех формах денег на выбор. В интервью "Фанимани" также были затронуты темы теории заговора, статуса накопительной пенсии, льготной ипотеки, доступности жилья и личные темы.

