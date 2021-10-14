Набиуллина рассказала, в какой валюте хранит сбережения

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что хранит свои сбережения в рублях. Об этом она сообщила в интервью YouTube-каналу "Фанимани".

"Я храню в рублях. Это внутреннее убеждение. Это было бы неэтичным и вообще неправильным председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте", – отметила Набиуллина.

Она уточнила, что краткосрочные колебания курса рубля возможны, но, снижая инфляцию, ЦБ ведет работу над тем, чтобы сбережения в рублях были наиболее привлекательны для вкладчиков.

Также она подчеркнула, что россияне сегодня больше хранят в рублях.

"Чтобы обычному человеку посмотреть, правильно ли он сделал, что хранил в рублях или в долларах: вот если бы ваши сбережения в начале 2015 года вы положили на рублевый депозит или на валютный депозит, знаете ответ? В рублях бы вы выиграли", – заявила глава ЦБ.

В разговоре с ведущим "Фанимани" Денисом Елаховским глава ЦБ также рассказала о ключевой ставке, устойчивости рубля и трех формах денег на выбор.

В интервью были затронуты темы теории заговора, статуса накопительной пенсии, льготной ипотеки, доступности жилья и личные темы.