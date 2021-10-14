Эльвира Набиуллина рассказала YouTube-каналу "Фанимани" о ключевой ставке

Видео: YouTube/"Фанимани"

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина дала эксклюзивное интервью YouTube-каналу "Фанимани". В разговоре с ведущим Денисом Елаховским глава ЦБ рассказала о ключевой ставке, устойчивости рубля и трех формах денег на выбор.

В интервью также были затронуты темы теории заговора, статуса накопительной пенсии, льготной ипотеки, доступности жилья и личные темы.

Полную версию интервью можно посмотреть на канале "Фанимани".