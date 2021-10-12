Набиуллина рассказала о главном уроке пандемийного кризиса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Наличие запасов капитала предоставляет пространство для маневра в регулировании в условиях кризиса, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости.

"Главный вынесенный мной урок, как я уже говорила ранее, – нам нужны резервы. <...> У стран с развивающимися экономиками сейчас было большее пространство для маневра в первую очередь благодаря тому, что им удалось создать надежные запасы капитала в течение последних 10 лет", – сказала глава ЦБ.

Однако, по словам Набиуллиной, эти запасы можно быстро растерять, если использовать их слишком быстро или не должным образом.

"Поэтому нам необходимо подходить к их использованию взвешенно – особенно это актуально для такой страны, как Россия, где инфляционные ожидания являются незаякоренными", – пояснила она.

Ранее сообщалось, что Банк России может изменить прогноз по ВВП и инфляции в сторону повышения. Свое предположение по данному вопросу высказал директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов. Он напомнил, что в июле прогноз Банка России по ВВП составлял 4–4,5% роста в нынешнем году.

