Набиуллина рассказала о главном уроке пандемийного кризиса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Наличие запасов капитала предоставляет пространство для маневра в регулировании в условиях кризиса, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости.
"Главный вынесенный мной урок, как я уже говорила ранее, – нам нужны резервы. <...> У стран с развивающимися экономиками сейчас было большее пространство для маневра в первую очередь благодаря тому, что им удалось создать надежные запасы капитала в течение последних 10 лет", – сказала глава ЦБ.
Однако, по словам Набиуллиной, эти запасы можно быстро растерять, если использовать их слишком быстро или не должным образом.
"Поэтому нам необходимо подходить к их использованию взвешенно – особенно это актуально для такой страны, как Россия, где инфляционные ожидания являются незаякоренными", – пояснила она.
Ранее сообщалось, что Банк России может изменить прогноз по ВВП и инфляции в сторону повышения. Свое предположение по данному вопросу высказал директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов. Он напомнил, что в июле прогноз Банка России по ВВП составлял 4–4,5% роста в нынешнем году.
Годовая инфляция в России превысила 7%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: