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Банк России может изменить прогноз по ВВП и инфляции в сторону повышения. Об этом сообщает газета "Известия".

Свое предположение по данному вопросу высказал директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов. Спикер напомнил, что в июле прогноз Банка России по ВВП составлял 4–4,5% роста в нынешнем году.

"Текущая статистика показывает, что экономика движется скорее по верхней границе этого прогноза, и если в октябре будет пересмотр, то, скорее всего, в сторону повышения", – сказал Тремасов.

Он подтвердил, что аналогичный пересмотр вероятен в вопросе инфляции.

"Июльский прогноз составлял 5,7–6,2%", – отметил Тремасов.

Согласно последним исследованиям, движение уровня инфляции проходит выше верхней границы, подчеркнул директор департамента. По этой причине высока вероятность пересмотра прогноза по инфляции в сторону повышения, заключил Тремасов.

Ранее замминистра финансов Владимир Колычев рассказывал, что инфляция в России близка к пику. Согласно данным Минэкономразвития на 27 сентября, годовая инфляция в России ускорилась до 7,26%.