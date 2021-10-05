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Экономика

15:24

Минфин сообщил, что в России инфляция близка к пику

экономика финансы

Фото: depositphotos/valphoto

Замминистра финансов Владимир Колычев рассказал, что инфляция в России сейчас близка к пику. Об этом сообщает РИА Новости.

Экономисты Saxo Bank ранее отметили в своем прогнозе, что пик инфляции в России еще впереди. Прогнозируется, что в ближайшие месяцы рост цен может оставаться вблизи 8% и лишь затем немного замедлится.

О том, каким может быть этот пик, замглавы Минфина затруднился ответить. Согласно данным Минэкономразвития, на 27 сентября годовая инфляция в России ускорилась до 7,26 с 6,96% на 20 сентября.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что восстановление экономики России происходит более динамично по сравнению с другими странами.

По его словам, это касается и экономики, и промпроизводства, и инвестиционной деятельности, и потребительского спроса, и занятости.

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