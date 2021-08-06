В Минэкономразвития заявили о низкой закредитованности россиян

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Долговая нагрузка россиян, по сравнению с другими странами, сейчас находится на низком уровне, заявил заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов в интервью газете "Известия".

"Для сравнения: по России задолженность граждан – менее 20% ВВП. В развивающихся странах – к примеру, в Бразилии, – 30–50%. А в развитых странах, таких как США и Великобритания, – 70–90%", – отметил он.

Торосов также рассказал, что правительство сейчас рассматривает законопроект, обязывающий информировать заемщика о чрезмерной долговой нагрузке. В частности, предлагается направлять письменное уведомление, когда ежемесячный платеж станет превышать половину дохода.

Отмечается, что представители крупных банков также не посчитали уровень долговой нагрузки россиян опасным.

Центробанк с 1 июля ужесточил регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов. Это связано с необходимостью повышения надбавок к коэффициентам риска, ускорением темпов роста сегмента и, соответственно, увеличением долговой нагрузки граждан.

В ЦБ считают, что такие меры снизят стимулы банков к расширению кредитования за счет предоставления ссуд закредитованным заемщикам, а также постепенно восстановится величина буфера и будет обеспечена устойчивость банков к потенциальным стрессовым ситуациям.