Регулирование выдачи потребительских кредитов ужесточается в России

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Центробанк с 1 июля ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, сообщает РИА Новости. Тем самым это регулирование возвращается на допандемический уровень.

В Банке России объяснили необходимость повышения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам ускорением темпов роста этого сегмента и, соответственно, увеличением долговой нагрузки граждан. По данным регулятора, по итогам первого квартала она выросла до 11,9% с 11,7%, обновив исторический максимум.

ЦБ считает, что если ужесточить регулирования, снизятся стимулы банков к расширению кредитования за счет предоставления ссуд закредитованным заемщикам, а также постепенно восстановится величина буфера и будет обеспечена устойчивость банков к потенциальным стрессовым ситуациям.

Эксперты считают, что повышение надбавок к коэффициентам риска приведет к росту стоимости кредитов для заемщиков. Старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева уверена, что это затронет только граждан с высокой долговой нагрузкой.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин не исключил, что ужесточение регулирования может затронуть более широкий круг заемщиков, а не только наиболее закредитованных. По его мнению, в сочетании с ростом ключевой ставки доступность таких кредитов для населения снизится, и в целом это может оказать некоторое влияние на динамику необеспеченного кредитования.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил о неизбежности нового финансового кризиса. По словам специалиста, сейчас в России действуют некоторые антикризисные меры, которые в перспективе необходимо отменить. Заботкин подчеркнул, что только таким образом можно добиться развития экономического сектора.

Алексей Заботкин оценил ключевую ставку Центробанка как целесообразную в рамках более жесткой глобальной денежно-кредитной политики. Ее ужесточение в минимальной степени отразится на будущих решениях регулятора, выразил уверенность он.

С марта 2020 года Банк России вводит временные регуляторные послабления для финансовых организаций на фоне пандемии коронавируса. С 1 апреля часть мер отменили – в частности, перестали действовать более мягкие условия по выдаче некоторых ссуд.