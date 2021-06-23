В ЦБ заявили о неизбежности нового кризиса

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Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил о неизбежности нового финансового кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, сейчас в России действуют некоторые антикризисные меры, которые в перспективе необходимо отменить. Заботкин подчеркнул, что только таким образом можно добиться развития экономического сектора.

"Кроме того, эти меры останутся у нас в арсенале, и,стности перестали действостности перестали действо если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом", – добавил представитель ЦБ РФ.

Алексей Заботкин оценил ключевую ставку Центробанка как целесообразную в рамках более жесткой глобальной денежно-кредитной политики. Ее ужесточение в минимальной степени отразится на будущих решениях регулятора, выразил уверенность он.

С марта 2020 года Банк России вводит временные регуляторные послабления для финансовых организаций на фоне пандемии коронавируса. С 1 апреля часть мер отменили – в частности, перестали действовать более мягкие условия по выдаче некоторых ссуд.