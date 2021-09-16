В ЦБ заявили о приближении России к пределу роста ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о приближении России к пределу роста ипотечного рынка. Об этом сообщает РБК.

"Я недавно посмотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов. И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки", – заявила она.

Набиуллина отметила, что рост ипотеки должен соответствовать росту доходов населения. При этом в 2021 году общие темпы данной тенденции, по ее оценкам, превысят 20%.

Глава ЦБ добавила, что в России не слишком большой уровень проникновения ипотеки. Однако она призвала не учитывать только количество людей, которые оформили заем, но и оценивать способность граждан их обслуживать.

Эльвира Набиуллина допустила стабилизацию стоимости жилой недвижимости в ряде регионов страны, однако масштабного снижения цен, по ее словам, можно не ожидать.

Владимир Путин ранее поручил кабмину проработать дополнительные решения по стимулированию строительства жилья на Дальнем Востоке. В частности, доступность недвижимости могут повысить за счет льготной ипотеки.

