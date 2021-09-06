Шойгу предложил ввести "сибирскую ипотеку" для желающих переехать в регион

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Желающим переехать в Сибирь и заняться развитием региона может быть предоставлен ряд льгот, в частности, "сибирская ипотека". Об этом в интервью РБК рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Можно продумать систему подъемных, льготных кредитов для приезжающих, предоставление по "сибирской ипотеке" благоустроенного жилья или земельных участков для строительства собственного дома", – сказал он.

По мнению главы Минобороны, также можно подумать об увеличении размера материнского капитала. Он отметил, что такие меры создадут "эффект агломераций", когда вслед за приездом на какую-то территорию новых людей приходит бизнес, чтобы оказывать различные услуги.

Шойгу подчеркнул, что все это повышает уровень комфорта и привлекает в регион еще больше новых людей. По его словам, такие меры уже показали эффективность в Москве и других крупных российских городах.

"Условия для людей, живущих в Сибири, должны стать совсем иными", – подчеркнул Шойгу.

Министр обороны РФ также рассказал, что новые сибирские города можно построить в районе Канска и Лесосибирска, а также между Братском и Красноярском.